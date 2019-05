Qui recharge les trottinettes électriques partagées ? A Bruxelles, ce sont les « juicers »

Les 150 trottinettes « lâchées » dans Namur fonctionnent comme à Bruxelles ou Louvain-la-Neuve, sur le principe du « free floating » (illustration). - © DR

Trottinettes électriques : la méthode de rechargement - JT 19h30 - 21/05/2019 La trottinette électrique est de plus en plus tendance dans les villes. On compte plus de 40.000 utilisateurs à Bruxelles et autant de trottinettes. Mais, vous êtes vous déjà demandé comment elles étaient rechargées ? Pour la Lime, la marque dominante, des "Juicers" s'en chargent une fois la nuit tombée. Etre payé pour recharger des trottinettes cela peut sembler une aubaine mais la réalité est plus difficile pour ces jeunes travailleurs indépendants.