Qui est Dimitri Fourny, inculpé dans l'affaire des procurations falsifiées à Neufchâteau?

Inculpé dans le dossier de suspicion de fraude électorale à Neufchâteau, l’actuel député-bourgmestre Dimitri Fourny a annoncé qu'il restera bourgmestre mais ne sera pas candidat aux élections régionales et fédérales. Mais qui est exactement Dimitri Fourny? Portrait.

Les premières interventions de Dimitri Fourny dans la presse se font en tant qu'avocat. En 1999, il défend notamment l'entreprise wallonne Fogra, empêtrée dans la crise de la dioxine. On le retrouve ensuite, 6 ans plus tard, député membre de la Commission Francorchamps, tandis que le financement du Grand Prix de Formule 1 pose question.

Député wallon de 2004 à 2019, Dimitri Fourny apprend à connaître tous les rouages de la politique wallonne. Une façon, aussi, de passer à l'avant plan pour cet homme dont on dit qu'il aime les médias.

Lors des élections communales de 2012, il finit par s'imposer localement en éjectant son meilleur ennemi, Yves Evrard, jusque là bourgmestre MR de Neuchâteau. A peine 200 voix départageront les deux candidats.

Une image de chevalier blanc écornée

En 2014, il devient chef du groupe cdH au parlement wallon et lorsque l'affaire Publifin éclate, il apparaît comme un chevalier blanc en dénonçant les abus et en réclamant plus d'éthique. Cette image est ensuite légèrement écornée lorsqu'on apprend qu'il a été invité, avec d'autres parlementaires, à un match de l'Euro 2016 à Lyon. Un voyage tout frais payés par EDF Luminus... que possède en partie la société Nethys.

Aux dernières élections communales, des soupçons de fraude ont entaché sa nouvelle victoire. Il était pressenti pour mener les humanistes à la région en mai prochain, mais des inculpations de faux, usage de faux et association de malfaiteurs pourraient stopper net sa carrière politique, à seulement 46 ans.