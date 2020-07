Qui a vu passer le wallaby de Chloé et Boris à Pont-à-Celles ?

"On l’aurait vu à Frasnes, Il est passé par ici,…" Les messages sur les réseaux se succèdent mais toujours aucune piste sérieuse pour retrouver un wallaby qui s’est enfui de son enclos dimanche dernier. Chloé Robert, sa propriétaire a déjà prévenu les voisins et "les pompiers sont au courant. Les vétérinaires de la région aussi. Et on a un véto qui est prêt avec sa carabine à tranquillisants dès qu’on la repère." L’animal venait d’arriver dans la ferme pédagogique que Chloé essaye de développer à Liberchies. "Les enfants attendaient son arrivée et nous avions un mâle également qu’on a dû renvoyer à l’élevage parce qu’il ne supporte pas d’être seul. J’espère qu’on va la retrouver vite."

La femelle wallaby attend un petit et devrait mettre bas dans les jours qui viennent. Chloé lance un appel à la vigilance dans la région. Le wallaby est un animal nocturne qui ressemble à un kangourou. Il y a des risques de le renverser sur une route de campagne. "Et ça fera des dégâts à votre voiture parce qu’elle fait 80 kg. Donc prudence !"

Si quelqu’un a vu quelque chose, le numéro de Chloé Robert : 0468/529.197