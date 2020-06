Quévy: réouverture du recyparc Hygea ce mardi 16 juin

En raison des mesures de confinement et de sa configuration particulière, le recyparc de Quévy avait été fermé en mars dernier. Comme, avec le retour des beaux jours, les recyparcs font l’objet d’une affluence importante, l’intercommunale Hygea a décidé de rouvrir celui de cette commune à partir de ce mardi 16 juin. Cette réouverture se fera cependant sous certaines conditions.

Ainsi, pour garantir le respect des mesures de distanciation sociale au sein du petit recyparc de Quévy, l’accès sera donné en priorité aux habitants de la localité.

Le recyparc de Quévy sera ouvert aux horaires et jours d’ouverture habituels à savoir : les mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 18h00(horaire de haute saison). Afin de garantir la fermeture du recyparc à 18h00, les nouveaux véhicules ne seront pas acceptés après 17h45.

Pas tous les déchets

Pour rappel, seuls certains déchets sont acceptés au sein du recyparc de Quévy: uniquement les encombrants incinérables et non-incinérables, les déchets verts, les inertes, le bois, les papiers-cartons, les métaux et les pots de repiquage en plastique.

Carte d’accès obligatoire

Les citoyens doivent être munis de leur carte d’accès. Celle-ci est scannée par le personnel de l’intercommunale et les quantités de déchets liées aux matières soumises à quotas (bois, déchets verts, inertes et encombrants incinérables et non-incinérables) sont déduites.

Mesures de sécurité

Comme au sein des autres recyparcs Hygea, des mesures de sécurité spécifiques doivent être scrupuleusement respectées.

Ainsi, les visiteurs doivent impérativement porter un masque, ils ne doivent pas s’attarder sur les sites et respecter la distanciation sociale de 1,50 m avec les préposés et les usagers pendant toute la durée de leur visite. Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à circuler au sein du recyparc et enfin l’accès au local des préposés est strictement interdit.