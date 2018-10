Quévy: Florence Lecompte pourrait perdre le mayorat

En 2012, le PS avait fait un carton à Quévy en remportant 12 des 19 sièges. Le nouveau scrutin est moins favorable aux socialistes qui perdent 3 sièges avec 45.58% des voix. Florence Lecompte, la tête de liste et bourgmestre sortante, récolte 1000 voix de préférence en sa faveur.

Le cdH et le MR, autrefois uni sous le nom de "GénerationS Quévy", ont cette fois brigué le mayorat séparés. Ils terminent la course électorale avec un écart de voix très léger, 25.55% pour les Humanistes (sous le nom "Ensemble dès demain") et 28.87% pour les Libéraux. Les deux groupes d'opposition ont obtenu chacun 5 sièges au conseil communal, s'ils s'allient, Florence Lecompte perdrait son poste de bourgmestre.

L'ex tête de liste écologiste, Emmanuel Fayt, avait rejoint la liste des rouges, retirant ainsi Ecolo de l'échiquier politique quévysien.