Quels véhicules diesel interdits à Bruxelles? Et quand va-t-on verbaliser?

Pour l'instant, les véhicules à essence ne sont pas concernés, mais les règles vont évoluer au fil des ans comme le montrent ces deux tableaux (un pour les véhicules diesel et l'autre pour les véhicules essence):

Sont visés à partir de ce 1er janvier toutes les voitures diesel, les camionnettes de moins de 3,5 tonnes, les bus et les autocars sans norme Euro et Euro 1.

Les règles d'accès de la LEZ ("Low Emission Zone" ; "Zone de basses émissions, en français") ont pour but d'améliorer la qualité de l'air à Bruxelles et seront d'application tous les jours de la semaine (7j/7) et 24h/24 .

Depuis ce 1er janvier 2018, les véhicules les plus polluants ne peuvent officiellement plus circuler dans aucune des 19 communes bruxelloises (Anderlecht, Ville de Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest et Watermael-Boitsfort).

La Zone de basse émission (LEZ) mise en oeuvre par la Région bruxelloise au 1er janvier 2018 a franchi une nouvelle étape cet été. Depuis le 1er juillet, 800 automobilistes bruxellois ont reçu un courrier d'avertissement mentionnant l'interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants.

Période transitoire

Aucun contrôle n'était cependant prévu à partir du 1er janvier 2018.

Les propriétaires de ces véhicules ont ainsi eu 9 mois pour trouver une solution alternative puisque les premiers contrôles n'ont commencé qu'après une période d'adaptation de 6 mois. Et depuis juillet, les contrôles donnaient lieu à de simples avertissements.

Mais les premières contraventions devraient tomber à partir du 1er octobre 2018.

Quelques exceptions

Une quinzaine de véhicules ne sont pas concernés par ces nouvelles règles. C'est le cas de tous les deux-roues motorisés, des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes conçus pour le transport des marchandises, des tracteurs agricoles ou forestiers (à chenille et à roue), des véhicules roulant à l’hydrogène, des motorhomes ("les autocaravanes") ou encore des véhicules immatriculés ancêtre (plaque "O") de plus de 30 ans. Tous les détails en cliquant ici.

Des dérogations sont aussi prévues via l'octroi d'un "pass journalier" et avec un maximum de 8 jours d'accès par an. Ce sera évidemment payant : 35 euros par jour.

Quid des véhicules étrangers ?

Pour les véhicules étrangers, il faut ’enregistrer pour prouver qu'on est en ordre.

Amendes

Le montant des amendes est déjà fixé : 350 euros par infraction (à Anvers, elles sont à 125 euros, mais elles passeront à 150 euros à partir de 2018).

Mais il y a un plafond : on ne pourra recevoir que quatre amendes par an maximum et il faudra un minimum de 3 mois entre deux contraventions.

Comment déterminer la norme euro d'un véhicule?

La norme euro d'un véhicule est une norme environnementale européenne. Vous la trouverez sur la carte grise du véhicule. S'il n'y en a pas, c'est la date de la première immatriculation qui est prise en compte.