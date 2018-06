Quels sont les meilleurs fromages de Wallonie ? Voici le fromage de l'année

Affiné 10 mois, on croirait le Valet tout droit venu des Alpes. Mais c'est bien à Waimes, près de Liège, qu'il est produit. - © RTBF

Affiné 10 mois, on croirait le Valet tout droit venu des Alpes. Mais c'est bien à Waimes, près de Liège, qu'il est produit. "On a appris le métier dans les montagnes suisses. Et on a réussi cette affaire il parait", explique Marc Leyens.

Autre vainqueur: la Ferme de la Grosse Haie à Arsimont près de Sambreville. Elle a été récompensée trois fois, notamment pour ses fromages frais. Même si elle fait un peu de tout. "On a 17 sortes de fromage qui proviennent de chez nous", nous explique-t-on à la Ferme de la Grosse Haie. "En tant que producteurs de lait, on valorise notre lait. Donc on a pas du tout d’intermédiaire. Et le fromage apporte une très belle valorisation au lait."