Quelques images de la visite d'Etat du gouverneur-général d'Australie

En raison de la visite d'Etat mercredi et jeudi du gouverneur-général d'Australie Sir Peter Cosgrove, plusieurs axes routiers seront temporairement fermés dans la capitale, annonçait lundi soir la zone de police Bruxelles-Ixelles.

Mercredi, la place des Palais était soustraite à la circulation mercredi entre 14h30 et 17h00 pour l'arrivée en grande pompe du gouverneur-général.

Jeudi, la circulation était interrompue place du Congrès et sur la rue Royale entre le boulevard Botanique et la rue de la Loi entre 9h30 et 10h45. Entre 10h et 11h30 il y aura plusieurs coupures de la circulation rue de la Loi, entre la rue Ducale et la rue Royale.

Des brèves coupures pourraient se produire entre 14h30 et 15h30, place du Trône et avenue des Arts.

Jeudi, une visite de la tombe du soldat inconnu est prévue, lors de laquelle les Cosgrove déposeront une couronne de fleurs. Ensuite, le gouverneur général et son épouse seront reçus à la Chambre et au Sénat, avant de rencontrer le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, à l'Hôtel de Ville.

Vendredi, les Australiens visiteront le Terra Research Center de Gembloux, situé sur le campus de Gembloux Agro-Bio Tech de l'Université de Liège. Un repas leur sera proposé à Namur et le couple se rendra ensuite à Malines, où il rencontrera le CEO de Cochlear Technology Centre, une entreprise spécialisée dans les implants cochléaires. La journée s'achèvera avec une visite à Ostende, Wenduine et Le Coq.

