Quelques files d'attente devant des magasins à Bruxelles, mais une situation assez calme

La réouverture des magasins à Bruxelles s'est déroulée dans le calme ce lundi matin. Certains magasins sont encore fermés, d'autres ont déjà accueilli quelques clients. Des files se sont formées devant certaines enseignes de la rue Neuve, mais pas plus que ce qui était attendu.

Les autorités communales de Bruxelles s'attendaient à une certaine affluence devant quelques enseignes de la rue Neuve, artère commerçante habituellement bondée, pour la réouverture des magasins ce lundi. La Ville avait fait disposer des barrières nadar pour diviser la rue en deux sens de circulation et ainsi éviter les croisements. Des emplacements ont également été dessinées au sol pour indiquer aux gens la distance à respecter en faisant la file devant les magasins, qui accueillent un nombre limité de clients en fonction de leur superficie.

La galerie commerçante City 2, située au bout de la rue, avait également pris plusieurs dispositions pour fluidifier les allées et venues. Mis à part donc quelques files devant certaines enseignes, notamment Galeria Inno, Primark et Vanden Borre (City 2), la rue Neuve n'est pas sur-fréquentée ce lundi matin.

D'autres rues commerçantes, comme la rue Dansaert, la rue de Flandre et le boulevard Anspach, sont elles aussi restées relativement calmes. "Les commerçants sont heureux de pouvoir rouvrir mais évidemment on attend de voir quelle sera l'affluence et là tout le monde est un peu dans l'expectative. On s'attendait à une première journée assez calme sauf peut-être pour quelques grosses enseignes qui drainent un public plus large", a déclaré Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de Bruxelles. "Beaucoup de commerçants sont encore fermés parce que lundi est leur jour de fermeture et d'autres ont voulu attendre de voir comment le redémarrage se faisait".