Quelque 6000 euros perçus lors d'une action de contrôle de poids lourds à Bruxelles

Le 14 novembre dernier, la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles a tenu une action contrôle de poids lourds au quai des Usines et dans l'avenue de Vilvorde, à Bruxelles. Vingt-neuf camions et 44 véhicules ont été contrôlés. Huit procès-verbaux ont été dressés et 12 infractions constatées ont donné lieu à des perceptions immédiates pour un montant total de 6.150 euros, indique mercredi le parquet de Bruxelles.

Les principales infractions sanctionnées lors de l'action de contrôle des poids lourds sont des limitateurs de vitesse périmés, des temps de repos non respectés, le non port de la licence de transport ainsi que des contrôles techniques, ainsi que des plaquettes de tachygraphe périmées. Les infractions constatées auprès des autres véhicules contrôlés concernaient essentiellement les défauts de permis de conduire et de contrôle technique. Aucun des 73 conducteurs contrôlés n'avaient consommé d'alcool.