Quelque 100.000 personnes ont pris part à la fête de l'Iris à Bruxelles

Quelque 100.000 personnes ont participé ce week-end à la fête de l'Iris organisée pour le 29e anniversaire de la Région Bruxelles-Capitale, selon ses organisateurs. Les festivités rendaient cette année hommage à Jacques Brel, célèbre chanteur bruxellois.

Les institutions européennes qui se joignaient par ailleurs à l'évènement pour la première fois, ont attiré quelques 30.000 visiteurs."La Fête de l'Iris a une nouvelle fois battu son plein dans la capitale pendant tout le week-end. Ce fut une belle occasion pour les Bruxellois de se rencontrer et de partager la joie de vivre qui les caractérisent, sous le soleil de surcroit. Les visiteurs sont venus en nombre au Parc de Bruxelles où était proposés du théâtre de rue, des animations sportives et des performances originales. L'Electro Night qui se tenait le samedi soir et MIXITY sings BREL, le dimanche soir, ont également ravi le public de la Place des Palais", indique Visit. Brussels.

