Quelles sont les gares concernées par les réductions d'horaires des guichets SNCB? (carte)

La SNCB avait annoncé en juillet l’adaptation des horaires des guichets de plusieurs gares. La CGSP Cheminots et la CSC-Transcom ont estimé qu’il s’agissait "d’une nouvelle offensive de déstructuration du service public" et d’un nouveau pas "vers la déshumanisation et la désertification des gares". "Le tout à la digitalisation a ses limites, pour le personnel et pour les voyageurs", estime le syndicat chrétien. De son côté, la SNCB affirme répondre à l’évolution du comportement des clients. Elle ajoute que ces adaptations n’auront aucun impact sur l’emploi, au contraire puisque de nouveaux collaborateurs viendront encore grossir les rangs dans les prochaines semaines.

Gares fermées le week-end, la journée ou l'après-midi?

Depuis le 5 août, les gares de Bertrix, Marbehan, Virton, Binche, Luttre, Marchienne-au-Pont, Waterloo, Gouvy, Spa, Jurbise et Leuze sont fermées le week-end. Celles de Bertrix, Waterloo et Jurbise le sont en outre tous les après-midi, de même que celles de Libramont, Mariembourg, Saint-Ghislain, Ciney et Dinant. Enfin, les gares de Marloie, la Louvière-Centre, Tamines, Waremme, Welkenraedt, Tubize et Andenne ne proposent plus des service aux guichets les dimanches. D’autres gares voient leurs horaires de guichet également réduits mais dans une moindre mesure.

Pour la SNCB, cette adaptation des horaires de guichets –qui se fait annuellement– répond à l’évolution des comportements et attentes des clients. L’an dernier, la vente de billets via les canaux digitaux –automates compris –représentait environ deux tiers des ventes, affirme-t-elle. Elle constate également que son application est de plus en plus populaire, avec 735.000 utilisateurs par mois. L’entreprise rappelle que les adaptations d’horaires des guichets n’ont pas été faites à l’aveugle, mais répondent aux attentes des clients. "Dans certaines gares, le nombre de clients s’adressant au guichet est devenu marginal : le nombre de transactions par heure aux guichets pendant certaines périodes est en effet descendu en dessous d’un seuil minimum (à savoir un temps mort entre 60% et 95%)."