"Quelle soirée débile, ce fut compliqué": à Forest, un accord déchiré au milieu de la nuit

A Forest, la bataille pour le fauteuil maïoral a été intense, à la hauteur de la campagne électrique qu'a connue la commune. La tête de liste Écolo Stéphane Roberti en sort gagnant, mais sur le fil. Récit d'une nuit à rebondissements, faite de changements d'alliance et de négociations dans le dos.

Dès l'apparition des premiers résultats en fin d'après-midi, un constat : les verts ont cartonné. Les résultats définitifs ne font que le confirmer : Écolo, troisième en 2012, devient la première force politique de la commune, avec un siège de plus que la Liste du Bourgmestre Marc-Jean Ghyssels (PS). A deux, ils pourraient aisément former une majorité progressiste. Stéphane Roberti s'attend à être contacté par le bourgmestre sortant. Mais rien, si ce n'est l'un ou l'autre coup de fil informel sans élément concret.

Dans l'opposition, le MR et le cdH, eux, sentent leur chance. Ils proposent leurs services au grand vainqueur, Écolo. Des négociations s'entament, un accord est proche. C'est là qu'intervient Laurette Onkelinx. La présidente de la fédération bruxelloise du PS sent le vent tourner. Elle invite Marc-Jean Ghyssels à reconnaître la victoire des écologistes pour assurer aux socialistes de participer à la majorité, à défaut de conserver le maïorat.

Marc-Jean Ghyssels a déchiré l'accord devant nous

Écolo et PS se mettent à table et finissent par s'accorder : Stéphane Roberti sera le bourgmestre. L'acte de présentation du bourgmestre est même signé par les conseillers communaux de la future majorité Ecolo/PS. Mais le document n'arrivera jamais dans les mains du secrétaire communal. "L'accord n'a tenu qu'un quart d'heure", explique un négociateur. Stéphane Roberti enchaîne : "Marc-Jean Ghyssels a déchiré l'accord devant nous, à la stupéfaction des conseillers communaux présents."

L'explication est simple : en parallèle, le PS forestois, qui n'a pas renoncé au poste de bourgmestre, négocie avec... Défi et le MR. Réunis au club Forest Domaine, ils discutent, notamment de la répartition des postes. Écolo retourne vers sa base, pour acter la défaite. C'est à ce moment que le téléphone de Stéphane Roberti sonne. Au bout du fil, Cédric Pierre-De Permentier, tête de liste MR. "Il nous a dit qu'il n'avait pas confiance en la loyauté de ses futurs partenaires et nous a demandé si une alliance avec nous et le cdH était encore possible." La réponse est oui, et l'accord est officiellement entériné vers 3 heures du matin.

"Quelle soirée débile, ce fut compliqué", résume un négociateur.

Le MR était trop gourmand

C'est le MR, pourtant en net recul (- 4 sièges), qui a fait basculer les négociations. Son attitude est pointée du doigt par l'entourage de l'ancien bourgmestre Marc-Jean Ghyssels, amer et injoignable en ce lendemain de srutin. "Le MR, vu son score, était bien trop gourmand. D'après certains échos, ils revendiquaient le poste de bourgmestre."

Reste une question. Pourquoi le PS est-il revenu sur son accord avec Écolo? Au-delà de la difficulté de redevenir échevin après avoir été bourgmestre, l'entourage de Marc-Jean Ghyssels rappelle que PS et Écolo étaient au coude-à-coude toute la soirée, avant que les verts émergent en tête pour seulement 129 voix.