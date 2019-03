Quel visage aura à l'avenir l'ancien site Peugeot de Nivelles ?

L’intercommunale du Brabant wallon est propriétaire du terrain depuis 2014. Elle annonce aujourd'hui des travaux : nouvelles voiries, nouveaux aménagements dans les bâtiments existants… Pour les réaliser, l'InBW vient de recevoir 1,6 million d'euros de la Région wallonne. Une enveloppe qui va permettre d'accélérer la reconversion du site.

Un site que la marque au lion a quitté il y a quelques années. Depuis, une école de maitrise automobile occupe une partie du site ; un concessionnaire automobile va également arriver, rejoignant ainsi le SPF Finances déjà installé dans une partie des locaux.

Un espace qui se redessine ; et ce n'est pas fini...

Quatre parcelles supplémentaires vont être délimitées sur cette gigantesque plaine vide, autrefois remplies de voitures neuves à perte de vue. Et à en croire Thibaut Louppe, du service expansion économique d’InBW, pas besoin d’aller bien loin pour se faire une idée d’à quoi ça va ressembler. "Les récentes implantations sur Nivelles-Nord et Nivelles-Sud constituent un bon exemple du type d'entreprises qui pourraient être accueillies sur ces différentes parcelles."

C’est au quadrillage de la zone et à l’aménagement des voiries que va servir le subside, avec un objectif précis : "Desservir un maximum de parcelles pour concentrer un maximum d'entreprises en un minimum de place. Et répondre ainsi aux besoins des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs du Brabant wallon."

Le plan précise toutefois que le commerce de détail n’aura pas sa place ici. Par contre, les nouvelles technologies et les start-ups devraient avoir pignons sur rue. L’espace disponible dans le bâtiment existant, plus de 3000 m², a été mis à disposition de Cap Innove.

"Cap Innove est un incubateur de start-ups, déclare Hélène Provis, chargée de communication. Dans l'optique de nous spécialiser, nous avons décidé de nous lancer dans les systèmes autonomes et les drones."

Ce projet, baptisé ID2Move, ne serait tout simplement pas envisageable sans un site comme celui-ci. "Cela nous permet d'avoir des espaces d'atelier, des FabLabs, un énorme espace de vol interne pour les drones. De disposer aussi d'une piste externe de vol (en béton ou dans la zone industrielle)."

Les travaux nécessaires ont déjà commencé et devraient s’étaler sur une paire d’années.