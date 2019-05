Quel impact la zone de basse émission a-t-elle sur la qualité de l'air ?

La zone de basse émission, la LEZ, produit ses premiers effets. C'est ce que l'on peut dire ce vendredi matin dans le journal l'Echo. L'administration Bruxelles Environnement vient en effet, après un an et demi, de réaliser un premier rapport d'évaluation.

Que dit ce rapport exactement ?

A priori, on sait que c'est positif, mais on ne sait pas dans quelle mesure. On estime en effet qu'entre juin 2018 et décembre 2018 (première année de la LEZ), les émissions des voitures en circulation ont diminué de près de 5% pour les oxydes d'azote, et de plus de 6% pour les particules fines. Mais il faut aussi savoir que le parc automobile s'améliore sur le plan des émissions de polluants.

Quelle est donc la part de la LEZ, et quelle est la part de l'évolution dite naturelle ? Impossible d'y répondre exactement à ce stade mais les auteurs précisent qu'en six mois de LEZ, la réduction des émissions est la même que celle observée sur les 12 mois avant la LEZ. Donc : la LEZ a un effet accélérant, selon eux.

En résumé : on suppose l'effet positif, sans savoir dans quelle mesure.

On sait en revanche avec certitude que les véhicules polluants ont sérieusement diminué sur nos routes. Avant la phase répressive, on comptabilisait 149 véhicules en infraction par jour. Ensuite, il n'y en avait plus que 45 en moyenne. Soit trois fois moins de véhicules trop polluants.