Quel avenir pour les élèves de l'école de Basse-Enhaive à Jambes ? "On a deux belles pistes, concrètes"

Depuis septembre, les bâtiments sont définitivement fermés : ils ont été déclarés insalubres. Une solution d'urgence et provisoire a été mise en place, les élèves étant amenés en bus dans deux écoles différentes.

En janvier, force est de constater que rien n'a changé. Les enfants devraient être regroupés sur un même site. Mais lequel ? Et dans combien de temps ?

Les réflexions sont en cours.

"On a actuellement deux très belles pistes, très concrètes, déclare Patricia Grandchamps, échevine de l'Enseignement fondamental. A ce stade, on est en train de lever, étape par étape, les freins afin de nous permettre (ou pas) d’aller dans ces deux directions. Notre objectif, c’est de pouvoir arrêter le choix et ensuite en informer les parents. On espère la chose faisable d’ici quelques semaines… Et, bien entendu, mettre en œuvre le plus vite possible la solution trouvée."

Du côté des parents d'élèves, le ras-le-bol se fait sentir. Ils sont nombreux à annoncer qu'à la rentrée, ils inscriront leur(s) enfant(s) dans une autre école si une solution n'est pas rapidement proposée.