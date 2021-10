Quel avenir pour le domaine de Chevetogne ? Un citoyen inquiet interpelle le Collège provincial

L’avenir du domaine de Chevetogne continue d’inquiéter. Au point de susciter une interpellation citoyenne adressée au Collège provincial vendredi. Une interpellation assez rare, la deuxième depuis l’introduction de ce mécanisme en 2006.

Depuis l’annonce du statut de Régie ordinaire pour le domaine provincial prévue en janvier 2022, les inquiétudes sont nombreuses. En février dernier, le directeur, Bruno Bellevaux, poussait déjà un coup de gueule, craignant la mort du domaine.

Plusieurs actions syndicales ont également été organisées pour protester contre les mesures d’économie demandées par la Province de Namur, qui devra financer à l’avenir les zones de secours. Dont une au mois de mai, coinçant deux députés provinciaux devant l’entrée du domaine.

Un projet de forêt sanctuaire a également été imaginé, où les 450 hectares de forêt seraient entièrement protégés pour les siècles à venir. Un réservoir de biodiversité pour attirer les touristes et relever un défi financier de 300.000€ d’économies par an, sous l’impulsion de la Province.

C’est à propos du musée vert (qui consiste donc à mettre 400 hectares du domaine en réserve intégrale et 200 hectares en zone anthropique) que Jean-Gérald Prahaut, un citoyen cinacien, a décidé d’interpeller directement le collège provincial. " Plutôt que de me laisser aller aux rumeurs, j’ai choisi de vous interpeller ", a-t-il expliqué. Le cinacien s’interrogeait aussi sur l’entretien du site pour les prochaines années.



Mais la députée provinciale en charge du domaine, Geneviève Lazaron (cdH), s’est voulue rassurante. " Avec la Régie ordinaire prévue pour janvier 2022, il y a un avenir pour Chevetogne. Elle le rendra plus fort et performant, à l’instar du Château de Namur. On a prévu une dotation qui devra être confirmée lors du prochain conseil provincial ". La députée a précisé que le Collège provincial souhaitait prendre le temps d’examiner le projet de musée vert, qui est " très séduisant mais relève plus du concept que d’un plan stratégique ". " Nous souhaitons surtout examiner d’autres visions, sans nous lier d’emblée ", a ajouté Geneviève Lazaron.