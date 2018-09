Quel avenir pour la façade de l'hôtel Aubecq, oeuvre majeure de Victor Horta?

Seize pierres emblématiques ont déjà été placées. Et d'ici le mois de juin, architectes, archéologues et urbanistes décideront si la façade entière restera au musée en pièces détachées ou sera reconstruite.

Parmi les oeuvres détruites, on compte l'hôtel Aubecq, l'une de ses trois plus célèbres réalisations. En 1950, une de ses façades a survécu à la démolition. Depuis lors, l'avenir de ces quelque 650 pierres taillées dans les moindres détails n'a cessé d'être questionné.

C'était quoi, l'hôtel Aubecq? (avant-après)

L'hôtel Aubecq porte le nom d'un riche industriel pour lequel il a été construit au 520, avenue Louise. Il s'agissait d'une maison privée construite de pierres taillées dans les moindres détails et de puits de lumières. En 1950, Horta le moderne ne plaisait plus et le fils d'Octave Aubecq a pris la décision de démolir la maison construite sur mesure pour son père.

Aujourd'hui, l'hôtel Aubecq a été remplacé par un immeuble d'appartements. Dans l' image ci-dessous, placez votre souris sur le curseur et glissez de haut en bas pour voyager dans le temps. Attention, le module ne fonctionne pas correctement sur le navigateur Internet Explorer.