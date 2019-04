Que se passe-t-il au sein de l'ONEM à Mons?

Le Directeur général du contrôle interne de l'ONEM était à Mons ce mercredi. Il rencontrait le directeur de l'entité Mons qui fait l'objet d'une plainte auprès de l'Auditeur du Travail. Par ailleurs, deux assistants sociaux se sont également déplacés pour rencontrer le personnel. Pas de doutes, la situation est tendue au sein de ce bureau du chômage. Ce n'est pas la première fois qu'une plainte est déposée contre le directeur de Mons. Des plaintes internes pour la plupart mais aussi auprès de la médecine du travail et de l'Auditorat. Nous avons contacté l'Auditeur du travail, Charles-Eric Clesse, il a confirmé qu'une information avait été ouverte mais n'en a pas dit davantage.

Quels sont les faits reprochés à ce directeur?

C'est donc du côté des syndicats que nous apprenons ce qui est reproché à ce directeur. Jean-Christophe Van Coppenolle, permanent CSC Services publics explique que la plainte actuelle émane d'un ensemble d'agents qui se disent victimes de harcèlement moral et, dans certains cas, de harcèlement sexuel. "Le management de ce directeur est de plus en plus stressant pour le personnel" explique le Permanent. "Insultes, mesures vexatoires, sanctions disproportionnées..., les agents s'en sont plaints à plusieurs reprises auprès de la direction générale, sans effet jusqu'à présent". C'est ce qui aurait poussé quelques-uns à s'adresser à la justice. Le permanent évoque aussi des témoignages de harcèlement sexuel, des comportements inadéquats lors de fêtes du personnel. Du côté de la CGSP, les échos sont les mêmes. Thierry Coenen, Président de la commission wallonne CGSP ONEM explique que son prédécesseur et lui-même sont intervenus à de nombreuses reprises "pour accompagner des agents qui se plaignaient de harcèlement moral et de menaces. Nous avons alerté la direction à plusieurs reprises la direction, à Bruxelles...". Thierry Coenen regrette "une prise tardive de de conscience".