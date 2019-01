Que reproche-t-on exactement aux deux Carolos soupçonnés d'avoir fourni des armes à Amedy Coulibaly ?

On le sait : deux Carolos sont soupçonnés d’avoir fourni des armes à Amedy Coulibaly auteur de la tuerie de l’hyper Cacher en janvier 2015. Il y a une dizaine de jours, le Parquet de Paris a demandé leur renvoi devant une Cour d’Assises. La RTBF a pu prendre connaissance de documents confidentiels qui permettent d’un peu mieux cerner ce qui est reproché aux deux hommes; des individus originaires de Gilly qui se connaissent.

Il y a d’abord Metin Karasular un garagiste kurde , qui a reçu de l’argent d’un proche D’Amedy Koulibaly. Une somme envoyée via western Union. L’un des montants transféré correspondrait au prix d’une arme que le terroriste a détenu et dont les références du modèle ont été retrouvées sur une liste manuscrite lors des perquisitions menées dans le garage de Metin Karasular. Ce dernier a rencontré à plusieurs reprises Amedy Coulibaly dans le cadre de la vente d’un véhicule.

Un témoin entendu par la justice raconte l’une de ces rencontres : "Il était 22 heures, j’étais arrivé au garage et ils (Coulibaly et une connaissance) étaient déjà occupés à prier. Il y avait aussi Catino et Karazular un peu plus loin". Michel Catino est l’autre Carolo que le parquet de Paris voudrait voir jugé aux assises; une connaissance de Metin Karsular.

Trafic d’armes mais surtout participation à une activité terroriste

Les deux inculpés, incarcérés en France depuis avril 2017, ne sont pas directement poursuivis pour les attentats mais bien pour participation à une activité terroriste. Ils risquent de lourdes peines qui pourraient dépasser les dix ans de prison. Ce que maître Fabian Lauvaux, qui défend Michel Catino, pointe, c’est la différence entre le traitement réservé à son client en Belgique et en France : "Mon client a été interpellé sur le sol belge et il a été libéré pendant un an et demi. Maintenant, en France on parle de détention impérative. Mais pourquoi mon client représenterait plus de risques pour la France que pour la Belgique ?"

Le Parquet de Paris a demandé un renvoi devant les Assises mais cette demande de renvoi doit encore être validée. Et à ce stade ça n’est pas encore le cas. Les deux Carolos pourraient donc éventuellement encore échapper au procès qui se déroulera à priori dans le courant de l’année prochaine.