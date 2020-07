Que fait le BEP avec les 90 millions d'euros que lui confient chaque année les Namurois ?

L'intercommunale de la Province de Namur a décidé de publier en détails toutes ses données financières sur internet en "open data". Nous nous sommes penchés sur cette volonté affichée de transparence.

En quoi cette base de données en accès libre peut-elle intéresser les citoyens ordinaires ?

C'est une manière de savoir où va votre argent. Chaque Namurois dépense chaque année 8 euros pour financer le BEP. Ce n'est pas énorme mais c’est une dépense.

Dans cette nouvelle base de données, vous découvrirez le détail des dépenses du BEP. Des plus importantes (3,5 millions d'euros pour construire le Trakk à Salzinnes) aux plus anodines (34,38 euros dépensés dans le parc d'activités économiques de Fernelmont). Peut-être pour un panneau de signalisation ? On ne sait pas. L'information n'est tout de même pas aussi détaillée.

La transparence va-t-elle jusqu'à publier les rémunérations des dirigeants du BEP ?

C'est évidemment une donnée sensible, depuis le scandale Publifin. En fait, les rémunérations étaient déjà publiées chaque année dans le rapport annuel de gestion du BEP. Vous pouvez y lire que la rémunération du directeur général de l'intercommunale est de 200.000 euros bruts par an. Ou que chaque administrateur touche un jeton de présence de 201 euros par réunion. De ce point de vue, la nouvelle politique d'open data n'ajoute rien.

"Open data", en principe, cela signifie que tout le monde peut non seulement consulter les données mais aussi les utiliser librement...

Les données sont "exportables", comme disent les informaticiens. N'importe qui peut les télécharger pour développer par exemple une nouvelle appli mobile.

Le BEP publie en accès libre une carte avec la géolocalisation de toutes les bulles à verre de la Province. Il y en a plus de 1000 ! On pourrait imaginer une appli permettant à chaque citoyen, grâce à son smartphone, de signaler quand une bulle est remplie et ainsi accélérer l'intervention des services chargés de l'entretien.