Fête nationale: que faire région par région à l'occasion du 21 juillet ? (Cartes interactives)

Défilé du 21 juillet : répétition générale - JT 13h - 19/07/2019 On répète d'arrache-pieds pour le défilé. J-2 pour la grande parade du 21 juillet, qui aura lieu, cette année encore ça tombe bien, le 21 juillet. Et c'est un événement qui ne s'improvise pas, surtout si on y participe pour la première fois. Il faut donc répéter. C'était le cas des aspirants policiers hier. Place aux militaires aujourd'hui. On va tout passer en revue : propreté de l'uniforme, le rythme des pas, et même le salut au Roi. Les répétitions se déroulent actuellement à Peutie. On y retrouve Alisson Delpierre.