Que deviennent les produits invendus aux soldes ?

C'est aujourd'hui la fin des soldes d'été. Mais que deviennent les invendus ? Que devient le produit, qui n'est pas vendu malgré les remises de -60 voire - 70%?

Et bien l'ensemble de ces produits vont avoir une destination selon leur marque ou type de marché.

A Charleroi, les soldes d'été ont bien fonctionnés , mais pour Elise, commerçante à la rue de Dampremy, ce qui n'a pas été vendu dans son magasin va partir dans un... outlet, une grande surface multi-marques !

" Nous avons la visite régulière de soldeurs ou de patrons d'outlet, qui reprennent l'ensemble de nos invendus pour approvisionner leur magasin multi-marques. Pour nous, c'est une manière de ne pas faire dormir notre stock et de commander voire d'installer immédiatement la collection hiver... "

Outlet, la destination finale

Pas de perte de temps et même stratégie dans d'autres points de vente. Surtout pour les produits de marque. Parce que les marques n'aiment pas beaucoup voir leurs produits trop bradés ou dépréciés trop longtemps chez un détaillant. La rotation des collections est une règle dans le textile. Les explications de Raphael De Dycker, vice président de l'association des commerçants de Charleroi : " Clairement, les marques ont aujourd'hui des stratégies qui les amènent à garder la main sur leurs produits, jusqu'à la fin de vie commerciale. Des centres outlets, toujours plus grands s'ouvrent un peu partout en Europe, et la demande de produits bradés toute l'année y est forte. C'est leur raison d'être. D'autres commerçants, préfèrent ne pas céder trop vite à l'appel de l'outlet et garder pour le mois d’août et les braderies de septembre, des produits vendus sous l'appellation 'prix ronds'. Mais la formule de l'outlet connait un vrai succès... L'outlet et son modèle économique, c'est un peu la garantie de trouver des produits "soldés" toute l'année. "