Quatre zones de police du Hainaut élucident une vague de tentatives et vols dans véhicules

Une collaboration entre les quatre zones de Police: la Police Boraine, celle des Hauts-Pays, la Police de Bernissart-Péruwelz et celle de Sylle et Dendre a permis d'élucider plus de cinquante faits commis sur leurs territoires respectifs en novembre 2020.

La Police des Hauts-Pays avait été confrontée en novembre dernier à une vague de vols et tentatives de vols dans véhicules sur les quatre communes de sa zone, à Dour, Hensies, Honnelles et Quiévrain.

Le service Enquêtes et Recherches local a pris connaissance de faits similaires survenus dans trois zones voisines boraine, de Bernissart-Péruwelz et de Sylle et Dendre. Un lien avec un véhicule suspect immatriculé en France a pu être établi pour plusieurs faits.

Ce véhicule a été neutralisé le 29 novembre 2020 et un suspect a été placé sous mandat d'arrêt. Deux autres individus, originaires du nord de la France, ont également été interpellés. Une cinquantaine de faits ont été identifiés. La zone des Hauts-Pays a indiqué que les auteurs ont déjà été jugés et condamnés pour les faits reprochés, sans communiquer sur les peines.