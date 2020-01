Quatre projets participatifs sélectionnés par la ville de Ciney

En septembre, la ville de Ciney a lancé son premier budget participatif pour 50.000 euros. Les habitants avaient la possibilité de proposer leurs projets en ligne. Quatre projets ont été sélectionnés et rentrent dans l’enveloppe budgétaire de la commune.

Au total, 55 projets ont été proposés entre le 1er et le 15 novembre. Un comité de sélection, composé de citoyens, de membres de l’administration et de représentants politiques a sélectionné 5 projets soumis aux votes des Cinaciens. Un peu plus de 400 personnes ont voté pour ces projets.

Les projets sélectionnés comprennent l’aménagement d’un espace fleuri et de plantations mellifères dans le village de Haid, la reconstruction du "Pont de Fer" sur l’Ywoigne afin d’offrir une nouvelle promenade à partie de Chevetogne avec la réhabilitation de patrimoine disparu, l’installation d’un composteur collectif au sein de la ville de Ciney et enfin l’impression d’anciennes cartes postales de la ville sur des toiles exposées sur ces mêmes lieux aujourd’hui.