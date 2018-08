Quatre "papys braqueurs" qui planifiaient une attaque de banque à Ixelles ont été arrêtés

La police a arrêté quatre braqueurs âgés de 52 à 64 ans mercredi matin alors qu'ils planifiaient une attaque de banque à Ixelles, selon une information des quotidiens La Dernière Heure (DH) et La Capitale, confirmée vendredi matin par le parquet de Bruxelles. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt.

La police a trouvé lors de leur arrestation une grenade, des liens Colson et des faux uniformes de policiers.

Les suspects A.B.O. (54 ans), D.D. (64 ans), K.S. (61 ans) et D.M. (52 ans), surnommés par la presse "les papys braqueurs", ont une longue carrière derrière eux dans le grand banditisme.

La Capitale rappelle que le nom de D.D., alias Duckie, a souvent été associé à celui de Patrick Haemers, dit "le grand blond", l'un des criminels les plus connus du pays. Il aurait notamment planifié depuis sa cellule en prison l'attaque du centre de tri de Charleroi X en 1989. Les malfrats avaient alors fait main basse sur l'équivalent de plus de six millions d'euros.

K.S. est, lui, lié au Liégeois Marcel Habran et a été condamné au Grand-Duché de Luxembourg pour une attaque d'un transport de fonds en 2000.