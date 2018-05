Ath, Comines, Courcelles, et Quiévrain, ces quatre communes s'engagent à mener des actions pour réduire leur quantité de déchets.

Elles espèrent passer ainsi sous la barre des cents kilos de poubelles par an et par habitant d'ici 2025. Ecaussines, Thuin, Dour, et Pont-à-Celles avaient pris le même engagement l'année passée.

Au total, en Wallonie, 20 communes ont fait cette démarche jusqu'ici.