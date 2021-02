Quatre mètres cubes de broyat déversés par des activistes devant le siège d'Écolo

Le siège d'Écolo été le théâtre d'une action de protestation, vendredi matin, après l'abattage du hêtre centenaire du casino de Namur. Quatre mètres cubes de broyat ont été déversés devant les portes du bâtiment et des calicots apposés sur les grilles.

Un groupe de d'activistes, soutenus par des citoyens qui se disent "révoltés par la disparition du hêtre remarquable du casino de Namur" a mené une action vers 6h30 devant le bâtiment Kegeljan occupé par le parti Écolo à Salzinnes (Namur).

Lundi matin, ils n'avaient pas pu empêcher l'abattage de l'arbre, autorisé par un permis.

"Nous souhaitons dénoncer la trahison d'Écolo"

Quatre mètres cubes de broyat ont été déversés devant les portes du siège d'Écolo à Namur et des banderoles apposées sur les grilles, ainsi qu'une pierre tombale en hommage au hêtre centenaire abattu lundi pour l'extension du casino de Namur. On peut y lire "arbre abattu, bétonisation, Ecolo collabo".

"Nous souhaitons dénoncer la trahison d'Écolo qui, sur bien des chantiers namurois, trahit la confiance des citoyens et renie dans les faits toutes les valeurs qu'il prétend vouloir défendre", communiquent les auteurs qui souhaitent rester anonymes. Ils réclament la démission de deux échevines namuroises.

Ecolo fait partie de la majorité namuroise au côté du CDH et du MR depuis 2006.

Les activistes déclarent ne rien attendre du CDH, dont le président Maxime Prévôt "recouvre l'âme de cette ville sous le béton". Et n'attendent rien non plus du MR "dont la philosophie consumériste a conduit (...) le monde à sa perte".