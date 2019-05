Quatre louveteaux arctiques naissent au Domaine des Grottes de Han (Photos et Vidéo)

Selon le parc, ces nouvelles naissances sont accueillies « avec beaucoup d’émotions, l’année passée, la jeune louve arctique Keysa avait déjà donné naissance à la petite louve « Greya », lors de sa toute première portée ». C’est donc 4 de plus cette année avec deux mâles et deux femelles : « Le jeudi 16 mai dernier était un jour très attendu par les rangers du Parc Animalier. C’était le moment de découvrir de plus près les 4 petits louveteaux arctiques âgés d’une quinzaine de jours. Après avoir, non sans mal, extrait les quatre petits louveteaux de leur tanière, Goulven, le vétérinaire, a pu procéder à leur tout premier examen de santé».

Un court examen vétérinaire

Les louveteaux pèsent déjà trois kilos et ont été vaccinés et une puce électronique, une forme de carte d’identité, a été posée sur chacun d’eux. Ils ont pu regagner leur tanière après l’examen. Le loup arctique un cousin du loup européen. Il est plus petit mais capable de survivre à des températures de 60 degrés en dessous de zéro. Dans le grand nord canadien, « on le surnomme le « docteur des caribous », car il chasse les animaux les plus faibles des troupeaux et permet ainsi de garder ceux-ci en bonne santé. Son rôle est ainsi depuis longtemps apprécié ».

Les naissances sont nombreuses cette année au Domaine des Grottes de Han : cheval de Przewalski, bison d’Europe, aurochs, rennes, chevreuils et chamois.