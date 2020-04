Quatre juments en piteux état saisies à Andenne

Le refuge Animal Sans Toi...t a effectué, mercredi matin à la demande du bourgmestre d'Andenne, une saisie de quatre juments en piteux état, a fait savoir jeudi le refuge basé dans la commune de Faimes.

Les chevaux étaient détenus dans des boxes qui n'étaient plus nettoyés depuis plusieurs semaines et n'avaient plus aucune alimentation sur place. Plusieurs plaintes ont été émises par le voisinage qui s'inquiétait de ne plus les voir en prairie et de voir fréquemment passer le camion du clos d'équarrissage.

"Les chevaux sont dans un état de maigreur et de soins catastrophique. Ils vivaient sur un lit d'excréments de plusieurs dizaines de centimètres. Les fourchettes du pied des équidés étaient dans une humidité permanente", précise le refuge.

Un protocole de soins et une re-nutrition progressive ont été mis en place par la vétérinaire du refuge Animal Sans Toi...t. "Les chevaux sont hébergés au refuge le temps que le bourgmestre d'Andenne prenne sa décision définitive quant à leur destination finale (restitution au propriétaire, cession définitive au refuge...).