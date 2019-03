Quatre jours sans eau potable à Celles, l'impatience grandit

Depuis samedi, les 400 habitants de Celles en province de Namur dépendent de berlingots et d'eau en bouteille pour boire et s'alimenter. Une situation récurrente qui met la patience de tout le monde à rude épreuve.

Ils sont une dizaine dans la salle du village. En file. Comme depuis 4 jours. L'ambiance reste évidemment cordiale mais ce rituel commence à fatiguer Christine qui repart avec une caisse entière de berlingots: "L'eau est brune au robinet et sent mauvais donc on vient ici chercher de l'eau distribuée, heureusement, à volonté". Et de l'eau, Christine en a besoin, elle est la bouchère du village: "Pas spécifiquement pour nettoyer les sols évidemment mais nous cuisinons énormément pour nos préparations... Ca commence à bien faire... On doit chauffer l'eau, la transvaser dans l'évier, c'est un peu lourd".