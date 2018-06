Quatre hommes agressent violemment un mouscronnois chez lui la nuit

Dans la nuit de mardi à mercredi, un habitant de Mouscron a subi une violente agression à son domicile. Il a été roué de coups par quatre individus, a indiqué mercredi le parquet de Tournai.

Les faits se sont déroulés mardi, vers 03h30 du matin, dans une habitation de la rue de la Maison Blanche, dans le quartier du Quevaucamps, à la limite de Mouscron et d'Estaimpuis. Alors qu'il dormait, l'occupant de cette maison a été réveillé et extirpé de son lit par quatre individus encagoulés, gantés et armés. La victime a été jetée au sol, puis a reçu des coups au visage. Un drap a ensuite été placé sur sa tête.

Ils sont repartis bredouille

Les malfrats lui ont demandé où il cachait son argent. Bien que l'intéressé ait précisé qu'il n'avait pas d'argent chez lui, les quatre hommes ont totalement fouillé l'habitation. N'ayant rien trouvé, les agresseurs ont quitté les lieux en avisant la victime qu'elle devait nettoyer et ranger la maison et qu'elle ne devait surtout pas appeler la police, sous la menace de venir se venger.

Les quatre individus ont pris la fuite en emportant le GSM de leur victime, pour seul butin. Une enquête a été ouverte par la police de la zone de Mouscron.