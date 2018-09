Quatre et cinq ans de prison avec sursis partiel pour une double tentative de braquage à Marchienne

Deux prévenus ont écopé ce mercredi de 4 et 5 ans de prison avec sursis partiel devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ils étaient poursuivis pour une double tentative de braquage contre la poste et le magasin Zeeman de Marchienne-au-Pont, en mai 2017. L'un des auteurs avait été intercepté en flagrant délit par la police.

Le 24 mai 2017, quatre individus encagoulés et armés déboulaient devant la poste de Marchienne-au-Pont. Des trois hommes sortis de l'habitacle, deux se sont engouffrés dans la poste tandis que le troisième se précipitait dans le magasin Zeeman voisin. Braqués, les employés de bpost ont pu actionner l'alarme, ce qui a mis les auteurs en fuite. Les deux truands se sont alors rendus au Zeeman pour prévenir leur complice qui maintenait en joue le personnel du magasin et tentait, en vain, de faire ouvrir le coffre-fort.

Si les deux premiers auteurs ont pu rejoindre le véhicule, conduit par le quatrième complice, Youness E. a pris la fuite à pied et s'est fait pincer dans le quartier par la police locale de Charleroi.

Selon le parquet, un témoin anonyme avait reconnu Youness E. et Rayane B. alors qu'ils enfilaient leur cagoule. Interrogé, ce dernier a d'abord nié toute participation, expliquant qu'il jouait à la Playstation au moment des faits. Il a finalement reconnu son rôle de chauffeur lorsque son ADN a été décelé sur des gants retrouvés près de la VW Golf incendiée. Youness E., lui, a expliqué avoir été "recruté" en chemin par la bande qui lui aurait mis un riot-gun en mains pour braquer le magasin Zeeman.

Le parquet avait requis 6 ans de prison ferme contre ce dernier, déjà condamné à 4 ans avec sursis pour divers méfaits commis avec la "bande des TEC". En mai 2017, il venait d'être remis en liberté sous conditions.

Ce mercredi, le tribunal a jugé les préventions établies et a condamné Rayane B. et Youness E. à respectivement 4 et 5 ans de prison. En raison de leur jeune âge, ils obtiennent toutefois un sursis pour ce qui excède 37 mois.