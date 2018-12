Quatre cafés anversois sous scellés pour trafic de drogue, 7 kilos de cocaïne saisis

Des perquisitions ont été menées lundi matin à Anvers dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue. Six personnes ont été interpellées et quatre cafés mis sous scellés, annonce le parquet d'Anvers mercredi. Sept kilos de cocaïne ont été saisis pendant l'opération de police.

L'enquête a débuté au printemps 2016, selon le parquet d'Anvers. Elle vise une bande composée de membres d'une même famille qui exploite quatre établissements sur le Turnhoutsebaan. Celle-ci s'adonnait principalement au trafic de cocaïne.

La police est parvenue à obtenir ces informations grâce à des observations sur le terrain et une enquête téléphonique.

Lundi matin, les enquêteurs ont mené des perquisitions simultanées en douze endroits à Anvers avec des chiens renifleurs. Six personnes ont été interpellées et doivent être auditionnées par un juge d'instruction. Quatre cafés ont été mis sous scellés et sept kilos de cocaïne ont été saisis.