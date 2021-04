Quatre Bras de Tervueren : en quoi consiste le projet de la Flandre rejeté par plusieurs communes de Bruxelles ?

Les Quatre Bras de Tervueren ! Chaque matin, chaque midi, chaque soir, les bulletins de radio guidage sur les antennes de la RTBF évoquent ce carrefour croisant le ring de Bruxelles, l’avenue de Tervueren côté région bruxelloise et la Tervurenlaan côté Région flamande. Le trafic y est dense, les embouteillages fréquents.

La Flandre veut revoir ce complexe routier pour améliorer les circulations automobile et cyclable. Comment ? En faisant passer le trafic automobile sur l’avenue de Tervueren de deux à une bande. Un projet qui fait bondir les communes de l’Est et du Sud de Bruxelles : Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem n’en veulent pas. Mais de quoi parle-t-on et les craintes sont-elles justifiées ? Réponses en cinq points.

1. Quel est le contexte du projet ?

A l’exception d’une portion de 900 mètres à Forest et une autre un rien plus longue entre le Carrefour Léonard et Hoeilaart, le ring de Bruxelles est d’abord situé en Flandre. Il contourne la Région bruxelloise, dessert les 19 communes mais c’est la Région flamande qui l’entretient, l’aménage, le rénove. Dans le cadre de son plan "Werken aan de ring" ("Travaux sur le ring" ou plutôt "Le ring, on y travaille"), la Flandre, via sa "Werkvennootschap" (l’agence qui coordonne les projets des différentes autorités flamandes) prévoit toute une série de chantiers comme l’élargissement du Ring par exemple.

"Nous préparons le Ring pour le trafic d’aujourd’hui et de demain. Et nous le faisons tout en augmentant la viabilité de l’environnement pour l’homme et la faune", explique le portail Internet du plan. "Le Ring (R0) autour de Bruxelles s’est forgé au fil des ans l’image d’un lieu invivable et à éviter. Embouteillages et accidents, trafic de contournement dans les villes et communes environnantes, fragmentation des zones vertes adjacentes… En outre, le tronçon le plus ancien du Ring a déjà 65 ans. Il est donc nécessaire de l’adapter aux besoins actuels."

En clair, l’adapter aux nouvelles aspirations en termes de mobilité pour laisser plus de place aux deux roues, aux piétons, aux transports en commun, réduire les nuisances sonores et vibrations chez les riverains, améliorer la qualité de l’air…

La Flandre a déjà lancé plusieurs chantiers dont un entre Neder-Over-Heembeek et Vilvorde avec la construction d’une route cyclable. Elle finalise un écopont et des pistes cyclables à hauteur de la Henneaulaan à Zaventem… Il est aussi question de tracer une véloroute le long de la E411, à hauteur du carrefour Léonard mais aussi de renforcer l’offre de transports en commun au travers d’un ringtrambus exploité par De Lijn. Un plan à plusieurs entrées, ambitieux qui passe aussi par l’avenue de Tervueren.