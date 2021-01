Quatre BD de sensibilisation des jeunes aux déchets en Wapi et Sud-Hainaut

Ipalle a édité quatre bandes dessinées visant à sensibiliser les enfants à la gestion des déchets et à l'assainissement des eaux usées. Au total, 3.000 exemplaires de chaque BD seront imprimés et distribués gratuitement dans les écoles et bibliothèques de Wallonie picarde et de la zone Sud-Hainaut.

Grâce à Ipalle, l'intercommunale qui gère les déchets dans 25 communes de Wallonie Picarde (Hainaut occidental) et sept communes de la zone Sud-Hainaut, les lecteurs âgés de 7 à 14 ans pourront (re)découvrir les domaines de la gestion des déchets et de l'assainissement des eaux usées par le biais du neuvième art. Ces bandes dessinées s'adressent aussi aux adolescents et à leur parents. "Ce sont les histoires d'Alice, de son cousin Tom et de Nina leur amie, trois aventuriers pour la planète, âgés de 8 à 12 ans. Il y a 20 ans, Ipalle avait déjà sorti une BD sur les déchets ménagers qui avait connu le succès. Quelque 3.000 exemplaires par an ont été réimprimés. C'est une BD qui a survolé deux générations", explique Pierre Wacquier, le président d'Ipalle. "Les quatre nouvelles BD abordent la prévention, le compostage, le tri-recyclage et l'épuration des eaux usées. C'est un nouvel outil pédagogique pour les écoliers. La sensibilisation à l'environnement est une des préoccupations d'Ipalle", poursuit le président.

À l'issue d'un marché public, c'est la société Losfeld d'Estaimpuis qui a été chargée du projet. Les illustrations ont été réalisée par Mélissa François, une Tournaisienne de 26 ans diplômée de St-Luc et des Beaux Arts de Tournai. Le scénario et les dialogues des quatre BD ont été confiés à Aude Ghesquière, une Française travaillant pour la SA Losfeld. "Il fallait traduire les sujets dans des messages clairs, adaptés et attractifs pour le public cible. Dans ces aventures, les trois enfants découvrent et prennent conscience des enjeux", explique la scénariste.

Les quatre BD s'intitulent "Enquête au recyparc" (tri), "Vacances en zone zéro" (déchets), "Immersion totale" (eau) et "A la conquête de l'or noir" (compost). La réalisation de ces livres a demandé un an et demi de travail. Chaque BD, de 16 à 24 pages en format A4, a été imprimée avec de l'encre végétale, du papier recyclé et sans solvant. À la demande des écoles, ces supports pédagogiques seront gracieusement offerts mais aussi mis à disposition dans les Centres de lecture publique. Chaque BD, téléchargeable gratuitement sur le site www.ipalle.be, est agrémentée d'un jeu et d'une bricolage. Si les budgets suivent, un dessin animé sur les mêmes sujets, serait en perspective.