Quatre bâtiments du centre-ville en proie aux flammes à Neufchâteau: "Le feu s'est propagé par les combles"

La phase communale d'urgence ainsi que le plan d'intervention médicale ont été déclenchés à Neufchâteau dans la nuit de dimanche à lundi pour un début d'incendie dans le centre-ville, a indiqué par voie de communiqué le bourgmestre Dimitri Fourny.

Quatre bâtiments, qui abritent des commerces, mais aussi des appartements, sont touchés, a expliqué le bourgmestre contacté par la RTBF ce lundi matin. Si les dégâts sont conséquents, il n'y a heureusement aucune victime à déplorer.

On ne sait pas encore ce qu'il s'est passé. Le parquet va descendre sur place pour déterminer les causes de l’incendie. Ce que l’on sait, c’est que le feu a pris dans l’un des bâtiments vers 2h du matin. Les pompiers sont rapidement arrivés. La tâche était assez compliquée car il neigeait, mais pas seulement, selon Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours de Luxembourg: "C’était très sournois, étant donné qu’on avait un bâtiment qui était plein feu et que l’incendie s’est propagé dans les combles, mais à une telle vitesse qu’il ne s’est extériorisé que très tard. Donc, on s’est rendu compte de manière visible que le feu se propageait dans les combles quand il avait déjà atteint presque trois habitations".



Trois échelles aériennes, trois autopompes, six citernes, près de 40 pompiers et la protection civile: les gros moyens ont été déployés pour lutter contre ces flammes. 28 personnes ont également dû être évacuées. L’incendie est à présent maîtrisé, mais les pompiers ont encore du boulot, comme nous l’explique Dimitri Fourny, bourgmestre de Neufchâteau: "Il y aura encore plusieurs heures de travail afin de pouvoir éteindre définitivement cet incendie et par ailleurs sécuriser aussi les immeubles et les toitures afin d’éviter tout risque pour les riverains et les piétons".



Le centre-ville est fermé jusque midi, des déviations sont mises en place et la N40 qui relie Arlon à Neufchâteau est également fermée dans les deux sens à cet endroit.