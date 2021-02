Quatorze suspects identifiés après les troubles du 13 janvier à Saint-Josse et Schaerbeek

Le 13 janvier 2021, à l’issue d’une manifestation organisée en souvenir d’Ibrahima, décédé quelques jours plus tôt, des troubles étaient survenus sur les communes de Saint-Josse-Ten-Noode et Schaerbeek. Dans la foulée de ces débordements, une task force réunissant les six zones de police bruxelloise, la police fédérale et le parquet de Bruxelles avait été mise sur pied pour identifier les auteurs des dégradations. Un juge d’instruction avait été requis du chef d’incendie volontaire dans un immeuble habité, la nuit, de rébellion en bande, avec arme et avec concert préalable, de dégradations d’immeubles et de dégradations de véhicules.

Ce jeudi 11 février, le parquet de Bruxelles a communiqué le résultat de perquisitions menées hier mercredi dans le cadre de ce dossier. Quinze perquisitions au total ont eu lieu dans diverses communes du pays dont Schaerbeek, Alost, Verviers, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel. Des perquisitions qui ont mobilisé une centaine de policiers et ont permis l’arrestation de 14 suspects. 7 personnes majeures ont été inculpées (dont 5 ont été placés sous mandat d’arrêt). Les 7 suspects mineurs ont été mis à disposition des parquets jeunesse de Bruxelles, Halle-Vilvoorde, Namur et Verviers.