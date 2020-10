Quartes : le cimetière et l'église de nouveau accessibles au public pour la Toussaint

Le 18 septembre dernier, l’accès au cimetière et à l’église Saint-Martin de Quartes avaient été interdits au public en raison d’un problème de stabilité. Des fissures au niveau du clocher et de certains murs avaient été constatées sur l’édifice construit il y a près de 300 ans.

La ville de Tournai indique " avoir lancé des études en collaboration avec la Fabrique d’Eglise, l’Awap (l'Agence wallonne du Patrimoine ndlr) et la Cellule de gestion du patrimoine funéraire : l’église subit des déformations et des mouvements mais la stabilité actuelle de l'édifice ne menace pas directement la sécurité des personnes. Des travaux devront être entrepris et des aménagements localisés devront être mis en place dans le cimetière et ce, en raison de chutes de petites pierres ou de mortier".

Le Bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS), précise que "des travaux doivent être projetés, un ingénieur sera mandaté pour suivre l'élaboration des dossiers de cahier des charges et le suivi des travaux, mais en attendant, la situation est objectivée et le danger est écarté. L’église et son cimetière pourront donc rouvrir à la Toussaint et accueillir les familles qui souhaitent s’y recueillir ".