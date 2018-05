Quaregnon: la Maison des Maths fermera le 21 mai. Chronique d'une fermeture annoncée

On a appris ce matin la fermeture de la Maison des Maths située à Quaregnon dans le Borinage. L'annonce a été faite par son fondateur, Emmanuel Houdart. "Malgré trois années de journées mathémagiques et près de 50 000 visiteurs, nous sommes au regret de devoir vous annoncer la fermeture de la Maison des Maths à partir de ce lundi 21 mai" c'est ce que l'on peut lire sur la page Facebook de l'institution.

Cette fermeture était dans l'air depuis plusieurs mois. La Maison des Maths connaissait de gros soucis financiers. Son fondateur se plaignait régulièrement du manque de soutien de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il l'a encore fait savoir sur les réseaux sociaux "Le manque de soutien financier et l'absence d'intérêt pour le projet par la FWB aura été fatal. Merci à tous ces milliers de sourires et n'oubliez jamais le plaisir que vous avez ressenti à faire des mathématiques !"

Créée en 2015, la Maison des Maths accueillait chaque jour plusieurs élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles autour d'ateliers en rapport avec les mathématiques. En mars dernier, Emmanuel Houdart s'était vu remettre le Prix du Wallon de l'année.