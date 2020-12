Quaregnon : des lettres de voeux par les élèves de l'Académie pour les résidents en maison de repos

Pas facile pour Sébastien Bonnamy de donner les cours d'art dramatique comme il a l'habitude de le faire avec les règles sanitaires que lui impose la pandémie. Le professeur de théâtre de l'Académie de Quaregnon a donc décidé d'innover : organiser des ateliers d'écriture avec ses élèves pour envoyer des cartes de voeux aux résidents des deux maisons de repos de Quaregnon. " C'est très difficile au niveau de l'art dramatique sans contacts physiques, sans aller dans la bulle d'intimité de l'autre. Du coup l'atelier d'écriture nous permet de continuer à progresser et d'apprendre d'autres branches de l'art scénique puisqu'on peut transformer ça aussi en déclamation", explique Sébastien.

Les élèves de Sébastien sont de tous les âges, "le plus âgés a je pense 65 ans", de quoi donner une couleur différentes aux lettres de voeux, "pour les enfants, on fait du dessins, les ados c'est l'écriture et pour les adultes, cela peut être des messages plus personnels", explique Sébastien.

Une récolte de cartes

Pour mener à bien son projet, Sébastien a d'abord fait un appel au don de cartes de voeux, il lui en fallait plus de 200 pour ne laisser personne sans petite attention, et c'est mission accomplie pour le professeur. "C'est vraiment important. Peut être qu'ils ou elles sont seuls, peut-être qu'ils ou elles n'ont pas le droit de voir leurs familles, ces cartes qu'ils vont recevoir je pense que ça ne peut que leur donner le sourire", ajoute Sébastien.

Une initiative qui plait aux élèves. Nous avons rencontrés le groupe des 14 à 16 ans, et Amina nous a fait la lecture de sa lettre :

"Bonjour Jaqueline, j'espère que vous allez bien.

Tout d'abord laissez moi me présenter. Je m'appelle Amina et j'ai 15 ans. Je vous écris cette lettre, en espérant vous donner le sourire, en vous disant que je pense très fort à vous, d'autant plus en ces temps difficiles. Et je voulais vous demander comment se passe votre vie ...

Sur ce, je vous souhaite, un joyeux Noël."

Une attention qui, sans aucun doute, ne manquera pas de faire plaisir à Jacqueline.