Quaregnon : 32 fêtards mis à l'amende lors d'une lockdown party samedi soir

Vers 23h50 ce samedi, les équipes d’Intervention de la Police Boraine, accompagnées de deux équipes de la BAC (Brigade Anti Criminalité), investissent un endroit où, apparemment, il y a de l'ambiance. La musique est audible depuis la rue et une dizaine de véhicules sont garés à l’arrière du bâtiment. Les agents aperçoivent à travers les fenêtres des personnes occupées à danser.

Lorsque la douzaine de policiers pénètrent dans le bâtiment, quelques fêtards tentent de prendre la poudre d'escampette, d’autres essayent de se cacher dans les toilettes ou dans les recoins non aménagés du bâtiment.

Finalement, 32 fêtards seront verbalisés et devront s’acquitter des 250 euros de l’"amende Covid". Des fêtards qui viennent d’un peu partout en Belgique : Mons, Bruxelles, Charleroi mais également Namur et Anvers. C’est l’organisateur, domicilié à l’adresse de la soirée, qui a hérité de l’amende la plus salée : 750 euros.

Sur place, les policiers vont découvrir tout l’arsenal pour faire la bringue : une véritable discothèque clandestine avec une piste de danse, des lumières, des platines et…des frigos remplis de boissons.