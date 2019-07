Quand les relations de voisinage s'enveniment : le recours au médiateur

Daisy Quinchon habite un quartier très tranquille. "Je ne me souviens pas qu’il y ait eu une dispute de voisinage", poursuit cette Montoise. Alors quand elle a eu à se plaindre du grand frêne, au bout de son jardin, elle n’a pas attendu que les choses s’enveniment. "Cet arbre était au début tout petit, tout mignon, il est devenu immense. Le frêne produit des petites ailettes. Mes voisines et moi nous en retrouvions des kilos et des kilos, qui s’accumulaient dans nos gouttières ou se replantaient dans les jardins. Cela produisait à chaque fois des petits arbres, qu’il fallait vite arracher". Daisy contacte le service prévention de la ville de Mons. "Je ne voulais pas faire connaissance avec mon voisin uniquement pour cette histoire d’arbre, je ne savais pas comment il allait réagir !" Elle s’adresse à Jean-Xavier Leroy, pour demander une médiation. "Et trois jours plus tard, il m’annonçait que le propriétaire du terrain voisin était d’accord, que l’arbre serait coupé dans le mois…"

Jean-Xavier Leroy - © C Legrand

Pendant la période estivale, l’équipe de Jean-Xavier Leroy ne chôme pas. "L’été est en effet une saison assez propice aux conflits de voisinage. Les plantations poussent beaucoup. Il y a les barbecues. On dort la fenêtre ouverte, donc on entend plus. On sent plus les odeurs… Mais nous sommes sollicités toute l’année ! Et c’est entièrement gratuit", précise le médiateur.

Son équipe est appelée par les voisins eux-mêmes, ou la police. "Les agents de quartier relayent vers nous. Ça peut permettre d’éviter des démarches longues, coûteuses, judiciaires, qui ne satisfont pas toujours les personnes en conflit".

Les raisons de la colère

"Il y a un top 3", sourit notre spécialiste. "Le bruit, les plantations et les comportements agressifs". Mais bien souvent, l’origine du conflit est ailleurs. "Le conflit, comme la hauteur d’une haie, ou la voiture mal garée, peut être un prétexte. Nous pouvons rencontrer une personne qui se plaint parce que son voisin de gauche ne taille pas sa haie au-dessous de deux mètres. Son voisin de droite a une haie haute de 3 mètres et ça ne lui pose pas de problème ! Cela témoigne bien du fait qu’il y a un problème dans la relation entre cette dame et l’un de ses voisins. Parfois, il s’agit aussi d’une mesure de rétorsion. Je me plains pour la haie, parce que toi tu m’as dit ça, ou tu t’es plaint de ça…"