Quand le télétravail pèse sur les travailleurs

On ne travaille plus aujourd'hui comme le faisaient les générations précédentes. Fini le travail de bureau figé, assis à la même place entouré des mêmes collègues. En l'espace de quelques années, le "boulot" s'est transformé en profondeur : qu'ils effectuent leurs tâches de chez eux ou d'un transport public (télétravail), qu'ils partagent un bureau provisoire (co-working), les travailleurs évoluent dans un environnement professionnel de plus en plus mobile.

Cette émergence des "nouvelles formes de travail" ou "nouveaux mondes du travail" (en anglais: New World Of Work ou New Ways of Working, NWOW) est accentuée par les technologies numériques qui permettent à des personnes toujours plus distantes de continuer à collaborer. Comment les entreprises s'adaptent-elles à cette évolution ? Comment rendre ce travail à la fois plus efficace et stimulant, malgré l'éloignement ? Pendant quatre ans, une équipe interuniversitaire composée de sociologues et d'experts en communication (UNamur, UCLouvain, KULeuven et Université Saint-Louis) ont étudié les pratiques au sein de dix organisations. Ce projet livre aujourd'hui ses résultats et formule une série de recommandations.

Entretien avec la Professeure Anne-Sophie Collard (UNamur, Institut NaDi) qui a piloté cette recherche.

RTBF: Comment caractérisez-vous le travail de bureau aujourd'hui ? En quoi a t-il changé ?

A-S C.: "On parle beaucoup du télétravail depuis plusieurs années mais c'est clairement une tendance qui est en train de s'amplifier. La façon de travailler a changé en suivant ce qu'on appelle, depuis 15 ou 20 ans, les 'NWOW' et qui amène souvent les entreprises à revoir leur organisation spatiale. Par exemple, une société qui veut économiser de l'argent et qui réduit ses espaces de travail, en imaginant que plusieurs travailleurs pourront occuper successivement le même bureau. Le résultat c'est que les travailleurs se trouvent de plus en plus en situation de mobilité et donc parfois isolés chez eux ou dans un espace de co-working, tout en continuant à devoir travailler en équipe. C'est à cette difficulté de collaborer à distance qu'on s'est intéressé, en regardant si les travailleurs ont vraiment les compétences nécessaires pour évoluer dans cet environnement de plus en plus numérique".

RTBF: Comment les 60 travailleurs et chefs d'équipe que vous avez rencontrés perçoivent-ils cette évolution ?

A-S C.: "On touche à des questions qui sont très liées au bien-être des gens. C'est vrai qu'on attend d'eux qu'ils collaborent beaucoup plus dans des conditions qui ne sont plus 'présentielles', où chacun travaillait les uns à côté des autres et où, quelque part, c'était plus facile. Comme ça devient de plus en plus complexe, il y a une certaine pression sur eux. Collaborer à distance demande plus de temps de coordination, d'articulation du travail et ce temps-là repose de plus en plus sur les travailleurs eux-mêmes. Auparavant, c'était beaucoup plus le rôle des chefs d'équipe de gérer cet aspect-là des choses. Cette pression qui s'exerce peut mener jusqu'à la surcharge, parce que le travail de coordination et d'articulation n'est pas encore assez visible et pas encore assez reconnu dans les entreprises. Il demande du temps qui n'est pas toujours considéré comme du temps de travail".

RTBF: Les travailleurs y sont-ils correctement préparés ?

A-S C.: "Ce qu'on remarque c'est que les formations proposées et qui accompagnent souvent les grands changements organisationnels sont basées sur la maitrise des outils numériques. On apprend à utiliser tel ou tel logiciel mais pas à l'utiliser dans le cadre concret d'une activité de collaboration. Je vous donne un exemple : comment fait-on pour définir les tâches de chacun dans une équipe ? On peut, bien entendu, faire appel à l'informatique et utiliser un outil de planification des tâches. Typiquement, on pourrait être formé dans une entreprise à utiliser un tel programme. Mais il y a toute une série d'autres éléments à prendre en compte; OK, il y a un outil numérique qui est important, on doit savoir l'utiliser, mais on doit aussi considérer le temps dont on dispose, la nature des tâches, savoir lesquelles peuvent être divisées ou pas, les personnes impliquées, les informations nécessaires à chaque membre de l'équipe… Tout ça, ce sont des compétences qui peuvent être plus complexes que la simple utilisation d'un logiciel".

RTBF: Vous avez également étudié le discours des entreprises dans ce domaine ; quel est votre constat ?

A-S C.: "On remarque qu'on attend souvent du travailleur qu'il soit "autonome" et "flexible". L'idée sous-jacente c'est qu'il sera capable de s'intégrer dans ce cadre du travail collaboratif à distance, c'est même devenu fréquent lors d'un entretien d'embauche. Mais ça veut dire quoi, au juste, être "autonome" ? En réalité, ces termes-là sont plutôt à mettre du côté des valeurs ou des traits de personnalité des individus que de réelles compétences. Ça nous semble problématique parce que ces valeurs ne sont pas concrètes, évaluables et observables et laissent le travailleur dans le flou. Quelles tâches doit-il prendre en charge ? À partir de quand doit-il passer la main ? Pour l'instant, il y a une certaine subjectivité qui peut se retourner contre lui. On peut attribuer l'échec d'un projet à son manque présumé d'autonomie sans l'établir avec des critères objectifs".

RTBF: Que proposez-vous pour améliorer cette situation ?

A-S C.: "Tout d'abord, nous recommandons de faire reconnaitre le temps de coordination du travail comme étant du vrai temps de travail. On a également pu cartographier les compétences numériques et médiatiques nécessaires pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et donner du sens à leur travail. On aboutit à ce qu'on appelle une matrice de compétences, un tableau qui reprend toute une série d'activités (répartition des tâches, production collective d'un document, communication entre collaborateurs etc.) et qui prend également en compte six dimensions liées au travail collaboratif aujourd'hui (tâches, temps, distance etc.) Cette matrice peut aider à diagnostiquer comment se passe la collaboration au sein des équipes, si elle se passe de manière satisfaisante, elle permet de comprendre où se situe les problèmes et de déterminer quel type de formation on peut mettre en place. C'est un moyen d'objectiver ce qui parfois a besoin de l'être".

RTBF: À qui s'adressent ces recommandations ?

A-S C.: "Aux travailleurs qui le souhaitent, bien entendu, mais surtout aux politiques car ce sont eux qui peuvent donner les grandes impulsions pour favoriser la formation des travailleurs à ces différentes compétences. Elles s'adressent aussi aux acteurs de terrain. Notre volonté c'est vraiment que des chefs d'équipe, des directeurs des Ressources Humaines, des responsables de formation ou des centres de formation puissent s'emparer de notre matrice de compétences pour pouvoir implémenter soit des procédures de recrutement, soit des procédures d'évaluation des travailleurs au sein de leur organisation. Nous voulons vraiment partager au maximum les résultats de cette recherche pour qu'ils puissent être utilisés et améliorer les conditions de travail de nombreux travailleurs".

Retrouvez les résultats complets et les recommandations du projet LITME@WORK sur le lien suivant.