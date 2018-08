Quand le salon se transforme en salle de sport

Après quelques excès durant l'été, vous vous dîtes qu'il est peut-être temps de se remettre en forme. Et pourquoi pas de le faire depuis le salon? Le coaching à domicile est un concept qui se développe de plus en plus.

Le coaching à domicile a la côte depuis plusieurs années. C'est une bonne alternative pour les personnes qui ne savent pas se déplacer ou qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps. "Ça peut être une personne obèse qui ne veut pas voir le regard des autres." explique Loriano Bruscella, coach sportif dans la région de Mons "Il y a des personnes qui sont physiquement et esthétiquement très bien mais qui ne s'assument pas. Le coach sportif est là pour leur redonner confiance en soi."

La clientèle de Loriano a entre 20 et 45 ans. Il se rend chez des chefs d'entreprise, des mères au foyer ou des ouvriers. Des personnes issues d'horizons divers et variés mais qui possèdent certaines similitudes. "Elles n'ont pas la motivation pour se lancer toute seule dans un objectif précis" détaille le coach sportif. "Elles ont aussi un manque de connaissances physiques et anatomiques pour se corriger et éviter de se blesser."

Parmi les clients de Loriano, on retrouve Jacques, un agent de sécurité qui voulait avant tout perdre du poids. Finalement, il s'est pris au jeu et s'est même fixé de nouveaux objectifs, pour certains déjà atteints. "J'ai perdu du poids et j'ai bien amélioré mon renforcement musculaire. A côté de ça, j'ai repris le rugby que j'avais arrêté depuis plusieurs années."

L'un des avantages du coaching à domicile, c'est que la séance a lieu en fonction des disponibilités du client. "Si c'est au matin, on y va au matin. Si elle est disponible l'après-midi, on ira chez elle à ce moment-là. Si un chef d'entreprise termine à 20h et qu'il veut un rendez-vous à 21h c'est possible également. Le but du coach est de proposer du cas par cas et un programme personnalisé à chacun." précise Loriano.

Pour une séance à domicile d'une heure, les prix peuvent varier entre 40 et 80 euros.