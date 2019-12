Quand le football permet de faire de la prévention contre le décrochage scolaire

Le décrochage scolaire est un phénomène en augmentation en Fédération Wallonie-Bruxelles et en particulier à Bruxelles, on en parle ici. La région a décidé d'en faire une priorité en lançant un plan décrochage l'année dernière. Cette année, elle a regroupé ses politiques en matière de décrochage au sein d'une administration, le service école de Perspectives. Il a pour vocation de devenir un centre d'expertise en la matière et il va coordonner les projets en cours. Il y en a près de 600 en région bruxelloise. L'accent est mis sur la prévention contre le décrochage. C'est ce que fait l'association FEFA depuis 15 ans à Anderlecht.

Le football comme accroche

Au premier regard, c'est un club de football comme les autres, on y travaille sa conduite de balle, ses tirs, ses dribbles. Sauf qu'ici, pour s'inscrire, il y a une condition un peu particulière, celle de remettre son bulletin scolaire chaque trimestre. "C'est la tradition et c'est le deal que les jeunes et ses parents ont fait avec nous. En cas de difficultés scolaires, on est là pour soutenir sa scolarité", explique Julien Cuxac, le directeur de l'ASBL FEFA pour Football, Ecole et Famille. "C'est à travers ce biais que l'on 'capte' les jeunes, mais c'est aussi un outil puisque l'on croit fortement aux valeurs que véhicule le football en terme d'investissement, de détermination, de cohésion".