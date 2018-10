Quand la jonction Nord-Midi offrait une voie privée à la Banque nationale

C'est la petite histoire d'une grande liaison ferroviaire utilisée par 1200 trains par jour. Entre la Gare du Midi et la Gare du Nord se trouvent six voies de 3,8 kilomètres de long : la "jonction Nord-Midi". A l'occasion des journées découvertes entreprises, une équipe de la RTBF a pu s'immiscer dans ces tunnels, notamment celui qui se trouve sous la Banque nationale. L'histoire raconte qu'un quai avait été privatisé pour charger et décharger des objets de valeur de la banque nationale.

"Juste avant la seconde guerre mondiale, la Banque nationale voulait profiter de cette jonction pour avoir un quai de chargement et pour pouvoir, en cas d'attaque de l'Allemagne nazie, pouvoir évacuer tout ce qui était précieux de la banque", détaille Ludwig Hostraete, employé d'Infrabel.

Finalement, le quai ne sera créé qu'en 1951 et aucun transfert d'argent n'a jamais été effectué depuis la banque nationale via ce fameux quai. Aujourd'hui, seule une issue de secours donnant sur les voies témoigne encore de cette anecdote.