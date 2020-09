Quand Annie Cordy inaugurait en 2018 sa fresque et son parc à Laeken

Un visage et un sourire en noir en blanc, pour rappeler sa période actrice et meneuse de revues. Tout autour, des pastilles orange, blanches, beiges et roses pour égayer l’oeuvre d’art dédiée à une artiste qui chantait "Quand je suis gaie". Sur ce mur de Laeken, collée à l’ancienne gare, en face de l’église Notre-Dame de Laeken se dresse la fresque Annie Cordy dans le parc qui porte aussi le nom de la chanteuse décédée ce vendredi. Inaugurée en juillet 2018, en présence de l’artiste aujourd’hui disparue, cette fresque éclaire ce quartier historique de l’entité, sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Nous sommes le dimanche 8 juillet, aux alentours de 15 h. Il fait beau. Le soleil s’invite à cette inauguration. Le bourgmestre Philippe Close (PS) est là, tout comme l’échevine de la Culture Karine Lalieux (PS) et tout ce que la Ville de Bruxelles compte comme élus locaux. José Géal du Théâtre de Toone mais aussi des dizaines de journalistes dont beaucoup venus de Paris sont présents… Police et gardiens de la paix doivent encadrer un public présent en nombre. Ça se bouscule, sur les pavés du parvis.