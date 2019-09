Qualité de l'air à Bruxelles : l'air deux fois moins pollué sur le piétonnier que sur la rue de la Loi

Sur le piétonnier, à hauteur de la Place De Brouckère, vous ne pouvez pas la manquer : une nouvelle station de mesure de la qualité de l’air a été installée. Elle est entourée d’une structure en bois. Et un grand écran vous informe sur la qualité de l’air du moment. Cette station est temporaire, elle restera dans le centre une dizaine de jours, dans le cadre de la Semaine de la Mobilité.

L’air deux fois plus pollué rue de la loi que sur le piétonnier

Cette station temporaire mesure la qualité de l’air sur le piétonnier et elle la compare avec celle de la rue de la loi, axe très fréquenté par les voitures à Bruxelles. La différence va se creuser au fil des heures de la journée. "Actuellement (il était 10 heures du matin), on observe 10 à 20% de moins au niveau des oxydes d’azote ici à De Brouckère par rapport à la station Arts-Loi", explique Olivier Brasseur en charge du Laboratoire Qualité de l’air à Bruxelles Environnement. "C’est un écart relativement faible, mais il faut dire qu’on est au moment des heures de pointe. Cet écart va croître en milieu de journée et donc dans l’après-midi, on va se retrouver avec une différence de l’ordre de 50-60% sur les concentrations".

La rue de la loi deux fois plus polluée que le piétonnier, à certains moments de la journée, le constat n’est pas très surprenant mais il n’est pas anodin non plus, quand on sait que l’on respire 15.000 litres d’air par jour et que le polluant qui est mesuré ici – le dioxyde d’azote – a des conséquences concrètes sur notre santé : " C’est un gaz irritant pour les voies respiratoires, on peut également sentir une irritation au niveau des yeux lorsqu’il est présent en teneur importante dans l’air ambiant. C’est un polluant problématique pour les gens qui ont de l’asthme puisque cela va avoir tendance à augmenter la fréquence et la gravité des crises d’asthme. C’est également problématique pour les enfants puisqu’ils auront tendance à déclencher plus facilement des infections pulmonaires", énumère Olivier Brasseur.