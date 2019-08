Qualibeef (ex-Veviba) et sa filiale "Abattoir et Marché" de Bastogne sont en faillite.

Après le scandale sanitaire qui a secoué la filière bovine en mars 2018, Veviba avait changé de nom avec un management de crise pour redresser la trésorerie. Sauf que mardi, le tribunal de l'entreprise de Liège (division Neufchâteau) a tout de même décidé de mettre un terme à la procédure de réorganisation judiciaire, à la demande des juges, au vu des pertes engendrées et des dettes à rembourser.

Le conseil d'administration est donc écarté et le personnel licencié. "Nous avons dû malheureusement licencier ce mardi 20 août 48 travailleurs sur Qualibeef et 6 personnes sur AMB. Les documents sociaux leur seront délivrés le plus rapidement possible, confirme Jean-Charles Mottet, administrateur provisoire nommé dans le cadre de la réorganisation judiciaire. Nous espérons à présent remettre l'outil – un fleuron de l'industrie wallonne – qui est excessivement propre et en parfait état. L'appel d'offres a été lancé. Le cahier des charges est extrêmement complet, ainsi que l'inventaire. La deadline a été fixée au 15 septembre, 16h00."

A l'heure actuelle, 4 à 5 candidats se sont déjà manifestés mais leurs noms ne sont pas encore divulgués.

L'entreprise qui sera choisie repartira de zéro, les dettes accumulées ces derniers mois seront donc effacées.